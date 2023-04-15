ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

Новина українською →
Киев, Суббота 15 апреля 2023 07:50
Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области Фото: оккупанты ночью 15 апреля из артиллерии обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 15 апреля, из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью агрессор ударил по Никопольскому району – Мировской громаде. Из тяжелой артиллерии туда прилетели 10 снарядов. Обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По словам Лысака, в настоящее время спасатели и полицейские обследуют территорию и выясняют последствия обстрела.

Отметим, что ночью 11 апреля российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Кроме того, в понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую громаду в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушение.

Также сообщалось, что в субботу, 8 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли две громады в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине