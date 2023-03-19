Окупанти обстріляли населений пункт у Дніпропетровській області
Російські військові, протягом доби 19 березня, обстріляли одну з громад Дніпропетровської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
За його словами, обстрілу піддалась громада в Синельниківському районі. Там з важкої артилерії окупанти поцілили по Великомихайлівській територіальній громаді.
Попередньо, ніхто з людей не постраждав.
"В інших районах області протягом дня було спокійно. Дніпропетровська область живе і працює. Для людей, для країни, для перемоги.", - написав Лукашук.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЗСУ відбили 83 атаки військ РФ на п'яти напрямках.
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