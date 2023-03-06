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Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки (фото)

Фото: Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) та пошкодили приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Одного ворожого обстрілу сьогодні зазнав Нікополь, окупанти завдали удару з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що три житлові будинки та ще дві господарські споруди пошкоджено. Понівечено й лінії електропередач.

"На щастя, люди не постраждали", - додав Лукашук.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.

У суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок цього загинуло дві людини.

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