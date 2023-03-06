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Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь и повредили частные дома (фото)

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Никополь, Понедельник 06 марта 2023 20:26
Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь и повредили частные дома (фото) Фото: Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник 6 марта российские военные обстреляли Никополь (Днепропетровская область) и повредили частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Один вражеский обстрел сегодня потерпел Никополь, оккупанты нанесли удар с тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три жилых дома и еще два хозяйственных сооружения повреждены. Изуродованы и линии электропередач.

"К счастью, люди не пострадали", - добавил Лукашук.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

В субботу, 4 марта, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.

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