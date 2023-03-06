Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь и повредили частные дома (фото)
В понедельник 6 марта российские военные обстреляли Никополь (Днепропетровская область) и повредили частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Один вражеский обстрел сегодня потерпел Никополь, оккупанты нанесли удар с тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что три жилых дома и еще два хозяйственных сооружения повреждены. Изуродованы и линии электропередач.
"К счастью, люди не пострадали", - добавил Лукашук.
Напомним, что российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.
В субботу, 4 марта, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.
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