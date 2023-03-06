Оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь и повредили частные дома (фото)

В понедельник 6 марта российские военные обстреляли Никополь (Днепропетровская область) и повредили частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Один вражеский обстрел сегодня потерпел Никополь, оккупанты нанесли удар с тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три жилых дома и еще два хозяйственных сооружения повреждены. Изуродованы и линии электропередач.

"К счастью, люди не пострадали", - добавил Лукашук.