Окупанти артилерією обстріляли Херсонську область: загинув пенсіонер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Окупанти атакували село Республіканець Бериславського району. Росіяни обстріляли приватний будинок артилерією.

Внаслідок атаки російських загарбників загинув пенсіонер, який перебував на своєму подвір'ї.

"Через обстріл 64-річний чоловік, котрий знаходився на власному городі, отримав смертельні поранення", - зазначив голова області.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили по Херсонській області 400 снарядів, внаслідок атак постраждали шестеро осіб.

Крім того, сьогодні у Херсонській області п'ятеро робітників підірвалися на російському снаряді. Всі чоловіки загинули.

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