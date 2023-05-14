Оккупанты артиллерией обстреляли Херсонскую область: погиб пенсионер
Российская армия в воскресенье, 14 мая, обстреляла Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
Оккупанты атаковали село Республиканец Бериславского района. Россияне обстреляли приватный дом из артиллерии.
В результате атаки российских захватчиков погиб пенсионер, который находился на территории своего двора.
"Из-за обстрела 64-летний мужчина, находившийся на собственном огороде, получил смертельные ранения", - отметил глава области.
Напомним, за минувшие сутки россияне выпустили по Херсонской области 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.
Кроме того, сегодня в Херсонской области пятеро рабочих подорвались на российском снаряде. Все мужчины погибли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.