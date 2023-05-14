ua ru
Вс, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты артиллерией обстреляли Херсонскую область: погиб пенсионер

Новина українською →
Республиканец, Воскресенье 14 мая 2023 13:55
Оккупанты артиллерией обстреляли Херсонскую область: погиб пенсионер Фото: в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб мужчина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в воскресенье, 14 мая, обстреляла Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Оккупанты атаковали село Республиканец Бериславского района. Россияне обстреляли приватный дом из артиллерии.

В результате атаки российских захватчиков погиб пенсионер, который находился на территории своего двора.

"Из-за обстрела 64-летний мужчина, находившийся на собственном огороде, получил смертельные ранения", - отметил глава области.

Напомним, за минувшие сутки россияне выпустили по Херсонской области 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.

Кроме того, сегодня в Херсонской области пятеро рабочих подорвались на российском снаряде. Все мужчины погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Зеленский ответил, достаточно ли Украине оружия для контрнаступления: несколько визитов и все
Зеленский ответил, достаточно ли Украине оружия для контрнаступления: несколько визитов и все
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть