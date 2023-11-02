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Окупанти анонсували у Севастополі масштабний блекаут: що сталося

Фото: в окупованому Криму анонсували відключення світла (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Севастополі та районі російські загарбники анонсували масштабне відключення електроенергії. Світло планують вирубити завтра у п'ятницю, 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників енергокомпанії окупованого Севастополя та місцеві Telegram-канали.

У попередженні про блекаут йдеться, що "відключення світла очікується масштабним".

У прес-службі "Севастопольенерго" пояснюють таке знеструмлення "невідкладними роботами на мережах для покращення якості електропостачання".

Також вказується список адрес, де завтра не буде світла. Він налічує близько 80 вулиць, провулків, турбаз, котеджів та інших будівель та об'єктів.

Крім самого міста Севастополь, блекаут очікується також у селах Флотське, Підгірне, Орлине, Широке, Орлівка, та селищах Інкерман та Мекензієві гори.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму було аварійне відключення світла у серпні у Сімферопольському районі. У липні в Євпаторії окрім електроенергії також було включення води. А у червні блекаут був у Севастополі та Алушті.

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