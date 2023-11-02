ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти анонсували у Севастополі масштабний блекаут: що сталося

Севастополь, Четвер 02 листопада 2023 14:17
UA EN RU
Окупанти анонсували у Севастополі масштабний блекаут: що сталося Фото: в окупованому Криму анонсували відключення світла (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Севастополі та районі російські загарбники анонсували масштабне відключення електроенергії. Світло планують вирубити завтра у п'ятницю, 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників енергокомпанії окупованого Севастополя та місцеві Telegram-канали.

У попередженні про блекаут йдеться, що "відключення світла очікується масштабним".

У прес-службі "Севастопольенерго" пояснюють таке знеструмлення "невідкладними роботами на мережах для покращення якості електропостачання".

Також вказується список адрес, де завтра не буде світла. Він налічує близько 80 вулиць, провулків, турбаз, котеджів та інших будівель та об'єктів.

Крім самого міста Севастополь, блекаут очікується також у селах Флотське, Підгірне, Орлине, Широке, Орлівка, та селищах Інкерман та Мекензієві гори.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму було аварійне відключення світла у серпні у Сімферопольському районі. У липні в Євпаторії окрім електроенергії також було включення води. А у червні блекаут був у Севастополі та Алушті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Севастопіль Крым
NEWS
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше