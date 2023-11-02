Оккупанты анонсировали в Севастополе масштабный блэкаут: что произошло

Во временно оккупированном Севастополе и районе российские захватчики анонсировали масштабное отключение электроэнергии. Свет планируют вырубить завтра в пятницу, 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей энергокомпании оккупированного Севастополя и местные Telegram-каналы.

В предупреждении о блэкауте говорится, что "отключение света ожидается масштабным".

В пресс-службе "Севастопольэнерго" объясняют такое обесточивание "неотложными работами на сетях для улучшения качества электроснабжения".

Также указывается список адресов, где завтра не будет света. Он насчитывает около 80 улиц, переулков, турбаз, коттеджей и прочих зданий и объектов.

Кроме самого города Севастополь, блэкаут ожидается также в селах Флотское, Подгорное, Орлиное, Широкое, Орловка, и поселках Инкерман и Мекензиевы горы.