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Оккупанты анонсировали в Севастополе масштабный блэкаут: что произошло

Севастополь, Четверг 02 ноября 2023 14:17
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Оккупанты анонсировали в Севастополе масштабный блэкаут: что произошло Фото: в оккупированном Крыму анонсировали отключение света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Севастополе и районе российские захватчики анонсировали масштабное отключение электроэнергии. Свет планируют вырубить завтра в пятницу, 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей энергокомпании оккупированного Севастополя и местные Telegram-каналы.

В предупреждении о блэкауте говорится, что "отключение света ожидается масштабным".

В пресс-службе "Севастопольэнерго" объясняют такое обесточивание "неотложными работами на сетях для улучшения качества электроснабжения".

Также указывается список адресов, где завтра не будет света. Он насчитывает около 80 улиц, переулков, турбаз, коттеджей и прочих зданий и объектов.

Кроме самого города Севастополь, блэкаут ожидается также в селах Флотское, Подгорное, Орлиное, Широкое, Орловка, и поселках Инкерман и Мекензиевы горы.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму было аварийное отключение света в августе в Симферопольском районе. В июле в Евпатории кроме электроэнергии, также было включение воды. А в июне блэкаут был в Севастополе и Алуште.

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