Окупанти активізувалися на Придніпровському напрямку, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 13 серпня.

Російські обстріли

З початку доби російські загарбники завдали одного ракетного (2 ракети), 63 авіаційних удари (зокрема, задіяли 83 КАБи) та 489 ударів дронами-камікадзе по території України.

Крім того, ворог здійснив 2760 обстрілів позицій Сил оборони України.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що українські захисники спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів окупації території України, та виснажують бойовий потенціал окупантів.

На Харківському напрямку ворог 12 разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ в районах Глибокого, Липців, Тихого і Вовчанська. Біля останнього тривають боєзіткнення.

"Попередньо, за сьогодні наші воїни знешкодили 128 окупантів, знищили шість танків, дві одиниці спецтехніки і сім автомобілів. Ще один танк, чотири артсистеми і чотири бойових бронемашини значно пошкоджено. Підрахунок триває", - йдеться у звіті.

На Куп'янському напрямку противник атакував двічі, безуспішно намагався просунутись у бік Синьківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції ЗСУ в районах н.п. Терни, Невське, Макіївка, а також у Серебрянському лісі. Два з цих боєзіткнень ще не завершено, поінформували в Генштабі та додали, що ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку ЗСУ звели нанівець 5 спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам'янського і Спірного. Окупанти зазнали втрат, додали у військовому командуванні.

На Краматорському напрямку 5 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру і Білої гори завершились невдачею. Крім того, досі триває один бій, ситуація під контролем Сил оборони.

На Торецькому напрямку окупанти 7 разів штурмували у районах Залізного і Торецька. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. 5 атак були відбиті, продовжуються бойові дії у двох локаціях.

На Покровському напрямку ворог продовжує інтенсивно атакувати позиції ЗСУ, й за день противник тут здійснив 48 штурмових і наступальних дій.

Найбільша активність російських окупантів фіксується в районах Гродівки, Єлизаветівки, Скучного та Желанного. 9 боїв на напрямку ще тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 192 окупанти. Знищено дві РСЗВ БМ-21 "Град", два танки, чотири автомобіля, один МТ-ЛБ та три артсистеми", - передали в Генштабі.

Також значних пошкоджень зазнали 2 ворожих авто, 4 одиниці артилерії, 2 танки та 1 бойова машина піхоти, говориться у звіті.

На Курахівському напрямку відбулося 4 бойових зіткнень. Загарбники безуспішно намагалися просунутися в районах Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку зафіксовано 6 атак противника біля Водяного і Костянтинівки. Бої продовжуються.

На Придніпровському напрямку фіксується активізація дій противника. Тут відбулося 9 ворожих штурмів. Скрізь ворог зазнав невдачі.