Окупанти активізувалися. Генштаб назвав ще один "гарячий" напрямок фронту

За його словами, ЗСУ продовжують штурми південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Але окупанти намагалися повернути позиції біля Кліщіївки Донецької області.

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На Мелітопольському напрямку наші захисники мають частковий успіх. Зокрема, у районі на південний захід від Вербового. Також на цьому напрямку ЗСУ стримують ворога східніше Малої Токмачки.

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Як зазначив Ковальов, окупанти за підтримки авіації все ще намагаються оточити Авдіївку. ЗСУ за добу відбили три атаки. Росіяни також активізувалися на Мар'їнському напрямку, де захисники відбили 17 атак.

скриншот deepstatemap.live

На Куп'янському напрямку також тривають запеклі бої. За добу наші воїни відбили 15 ворожих атак, а на Лиманському напрямку - 5 атак.

Спроби окупантів

Минулого тижня окупанти активізували штурми у районі Авдіївки. Як пояснювали українські військові, росіяни хочуть оточити місто, а захоплення Авдіївки стало б для окупантів "перемогою".

Також після паузи армія РФ знову відновила атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Командувач Східного угруповування військ Сирський заявив, що окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.