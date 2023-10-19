Оккупанты активизировались. Генштаб назвал еще одно "горячее" направление фронта

По его словам, ВСУ продолжают штурмы к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. Но оккупанты пытались вернуть позиции возле Клещиевки Донецкой области.

скриншот deepstatemap.live

На Мелитопольском направлении наши защитники имеют частичный успех. В частности, в районе юго-западнее Вербового. Также на этом направлении ВСУ сдерживают врага восточнее Малой Токмачки.

скриншот deepstatemap.live

Как отметил Ковалев, оккупанты при поддержке авиации все еще пытаются окружить Авдеевку. ВСУ за сутки отразили три атаки. Россияне также активизировались на Марьинском направлении, где защитники отбили 17 атак.

скриншот deepstatemap.live

На Купянском направлении также продолжаются ожесточенные бои. За сутки наши воины отбили 15 вражеских атак, а на Лиманском направлении - 5 атак.

Попытки оккупантов

На прошлой неделе оккупанты активизировали штурмы в районе Авдеевки. Как объясняли украинские военные, россияне хотят окружить город, а захват Авдеевки стал бы для оккупантов "победой".

Также после паузы армия РФ снова возобновила атаки на Купянском и Лиманском направлениях. Командующий Восточной группировкой войск Сырский заявил, что оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.