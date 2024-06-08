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Окупанти активізувались на Лиманському напрямку, ЗСУ відбивають атаки

Фото: РФ активізувалась на Лиманському напрямку 8 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після обіду, 8 червня, російські війська активізувалися на Лиманському напрямку. ЗСУ успішно відбивають атаки, одне з боєзіткнень триває на даний момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу на 13:30.

"На Лиманському напрямку противник активізувався - з початку доби українськими військами вже відбито п’ять ворожих атак в районах Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки", - йдеться у повідомленні.

Ще одне боєзіткнення, як зазначають військові, триває - окупанти штурмують наші позиції біля Невського. 

Ситуація на Лиманському напрямку 8 червня (deepstatemap.live)

Обстановка на інших напрямках фронту

З початку доби російські загарбники 44 рази атакували позиції українських захисників. ЗСУ жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії окупантів, знищують піхоту та техніку.

Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Іванівського, Андріївки та в районі Нового. Дії ворога відбито. Втрати окупантів уточнюються. 

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога.  Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 15. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Новопокровського і Невельського. Сім атак наші воїни відбили, ще вісім - тривають. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність противника. 

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії біля Георгіївки і Парасковіївки. У двох локаціях в районі Красногорівки боєзіткнення продовжуються. 

На Времівському напрямку ворог атакував неподалік Завітного Бажання. Успіху не мав. Завдав авіаудару у район Великої Новосілки - скинув керовану авіабомбу.

На Придніпровському напрямку російський агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринок. Атаки відбито.  Ситуація контрольована. Ворог завдав авіаударів по районах Іванівки, Бургунки і Чайкиного. 

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни на 8 червня Росія втратила 517 290 солдатів.

Також українські військові знищили 36 артилерійських систем та збили 59 дронів оперативно-тактичного рівня.

Зазначимо, за тиждень, з 26 травня по 2 червня, ЗСУ ліквідували 8670 російських військових. Також було знищено 1443 одиниці озброєння та техніки.

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