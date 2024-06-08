Оккупанты активизировались на Лиманском направлении, ВСУ отбивают атаки

"На Лиманском направлении противник активизировался - с начала суток украинскими войсками уже отражены пять вражеских атак в районах Ивановки, Тернов, Торского и Макеевки", - говорится в сообщении.

Еще одно боестолкновение, как отмечают военные, продолжается - оккупанты штурмуют наши позиции возле Невского.

Ситуация на Лиманском направлении 8 июня (deepstatemap.live)

Обстановка на других направлениях фронта

С начала суток российские захватчики 44 раза атаковали позиции украинских защитников. ВСУ жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия оккупантов, уничтожают пехоту и технику.

Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, у Ивановского, Андреевки и в районе Нового. Действия врага отражены. Потери оккупантов уточняются.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 15. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Новопокровского и Невельского. Семь атак наши воины отбили, еще восемь - продолжаются. Силы обороны решительно сдерживают враждебное давление и жестко отвечают на любую активность противника.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили три штурмовых действия возле Георгиевки и Парасковеевки. В двух локациях в районе Красногоровки боестолкновения продолжаются.

На Времевском направлении враг атаковал неподалеку от Завитного Бажання. Удачи не имел. Нанес авиаудару в район Великой Новоселки - сбросил управляемую авиабомбу.

На Приднепровском направлении российский агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Кринок. Атаки отражены.Ситуация контролируется. Враг нанес авиаудары по районам Ивановки, Бургунки и Чайкино.