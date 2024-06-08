Ще понад 1200 окупантів, 36 артсистем та 59 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
За добу Сили оборони України ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війні, станом на ранок 8 червня, Росія втратила 517 290 солдатів. Також українські військові знищили 36 артилерійських систем та збили 59 дронів оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 517290 (+1210) осіб ліквідовано;
- танків - 7843 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 15105 (+9) од.;
- артилерійських систем - 13533 (+36) од.;
- РСЗВ - 1095 од.;
- засоби ППО - 834 (+1) од.;
- літаків - 357 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10945 (+59) од.;
- крилатих ракет - 2277 (+7) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18484 (+68) од.;
- спеціальної техніки - 2248 (+10) од.
Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що удари України по території Росії західною зброєю не перетинають "червоні лінії" Москви.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку адмірала НАТО Роба Бауера, Україні треба дати право завдавати удари по території Росії західною зброєю без обмеження дальності.