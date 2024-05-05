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Окупанти активізували штурми на півдні: Плетенчук назвав "гарячі" точки

Херсон, Неділя 05 травня 2024 09:46
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Окупанти активізували штурми на півдні: Плетенчук назвав "гарячі" точки Фото: спікер ОК "Південь" Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війска активізували штурми на південному фронті в Україні. Зокрема, їх епіцентром стали Роботине Запорізької області, Кринки та острів Нестрига.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Ситуація у нас відносно стабільна. Єдине - вчора була помітна більша кількість спроб штурмів - 19. Зазвичай цей показник трошки нижчій. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергових "перемог" до свят. Але всі вони були зупинені, ворог з втратами відійшов. Але, тим не менш, така активність була помітна", - розповів він.

Крім того, зранку 5 травня вже відбулось шість спроб штурмів.

"Здебільшого - це Херсонський напрямок, всім відомі Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине, де росіяни також докладають зусиль, щоб витиснити підрозділи ЗСУ з позицій", - зазначив спікер.

Також, за словами Плетенчука, кілька спроб штурмів було і в районі острова Нестрига.

Звільнення острова Нестрига та Кринок

Наприкінці квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ звільнили острів Нестрига від окупантів. Така нагода надалася після успіхів українських сил у районі села Велетенське Херсонської області.

Як буквально вчора зазначав Плетенчук, це досить важливе досягнення ЗСУ, оскільки тепер окупантам доводиться перетинати відкриту місцевість, щоб дістатися найближчих населених пунктів.

Нагадаємо, ЗСУ повернули під свій контроль Кринки у лютому 2024 року. З того часу росіяни не залишають спроб повернути цей плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра під свій контроль.

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