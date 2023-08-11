Окупанти 9 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: пошкоджені господарства

Російські війська протягом дня здійснили 9 обстрілів по території Сумської області, завдаючи ударів по 6 громадах у прикордонних районах. Усього було зафіксовано 51 вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
Під російські обстріли потрапили Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади Сумської області.
Дані про атаки:
В Сумській області населені пункти практично щодня зазнають обстрілів з боку російських військ. Найчастіше під ворожі удари потрапляють прикордонні райони. Окупанти для атак застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.
Нагадаємо, нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони від РФ.
Раніше повідомлялося, що вчора, 10 серпня, війська РФ 34 рази обстріляли прикордонні райони Сумщини. Під ворожі удари потрапили 23 населені пункти 8 територіальних громад, а внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури та авто.
Також повідомлялося, що в результаті російських мінометних обстрілів 5 серпня в Сумській області загинула одна людина.
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