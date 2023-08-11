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Окупанти 9 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: пошкоджені господарства

Фото: війська РФ обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська протягом дня здійснили 9 обстрілів по території Сумської області, завдаючи ударів по 6 громадах у прикордонних районах. Усього було зафіксовано 51 вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Під російські обстріли потрапили Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади Сумської області.

Дані про атаки:

  • По території Середино-Будської громади війська РФ били з мінометів (7 вибухів) та артилерії (6 вибухів). В результаті одного з мінометних обстрілів було пошкоджено 2 житлові господарства. Крім того, противник для атак застосовував також дрон-камікадзе (1 вибух).
  • По території Хотінської громади противник бив із гранатомета (7 вибухів АГС).
  • Також під гранатометний обстріл потрапила Великописарівська громада (18 вибухів АГС).
  • По території Юнаківської громади росіяни завдавали ударів з артилерії (2 вибухи).
  • На територію Новослобідської громади супротивник скинув 6 мін.
  • Територія Краснопільської громади потрапила під мінометний обстріл (4 вибухи).

Обстріл Сумської області

В Сумській області населені пункти практично щодня зазнають обстрілів з боку російських військ. Найчастіше під ворожі удари потрапляють прикордонні райони. Окупанти для атак застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.

Нагадаємо, нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони від РФ.

Раніше повідомлялося, що вчора, 10 серпня, війська РФ 34 рази обстріляли прикордонні райони Сумщини. Під ворожі удари потрапили 23 населені пункти 8 територіальних громад, а внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури та авто.

Також повідомлялося, що в результаті російських мінометних обстрілів 5 серпня в Сумській області загинула одна людина.

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Сумська областьВійна Росії проти України