Окупанти 70 разів обстріляли Херсонську область: пошкоджений завод та електромережа

Російські війська вчора випустили по області 495 снарядів. Під ворожий вогонь потрапив і Херсон.

Окупанти обстріляли житлові квартали у Херсонській області, також пошкоджені лінії електропередач, зерновий термінал у Бериславському районі. Крім того, у Корабельному районі Херсона російські снаряди влучили у території суднозаводу.

На щастя, жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, вчора зранку у Херсоні місцеві жителі чули потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що частина Херсона залишилися без світла через обстріли російських окупантів.

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