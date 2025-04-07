Окупанти 30 разів атакували під Покровськом: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 7 квітня відбулося 77 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні один раз штурмував позиції наших захисників неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів — поблизу Надії та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба та Нового. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники наразі відбивають одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Курдюмівки. Два боєзіткнення поблизу Часового Яру наші оборонці успішно зупинили.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував неподалік Дачного, Щербинівки та Торецька. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 25 атак, п’ять боєзіткнень - досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили п’ять ворожих атак поблизу Костянтинополя та Скудного. Одне боєзіткнення триває досі.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаударів по Воскресенці, Зеленому Полю, Новополю, Малинівці та Гуляйполю.

Наші війська зупинили три ворожі штурми на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Малі Щербаки.

На Харківському, Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області українські оборонці відбили шість атак росіян, ще три зіткнення досі тривають. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах три керовані авіаційні бомби та здійснив 162 артилерійські обстріли.