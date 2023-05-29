Окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумської області за день. Били по 9 громадам

Фото: у Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за добу (Getty Images)

Війська РФ обстріляли в Сумській області дев'ять громад у прикордонних районах 14 разів протягом минулого дня. Для завдання ударів противник застосовував міномети, САУ, артилерію і вертольоти для запуску ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Так, 28 травня було зафіксовано 49 вибухів, а під удар окупантом потрапили Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади області. Дані щодо атак: З території РФ з мінометів били по Хотінській громаді (3 вибухи).

По території Юнаківської громади було здійснено обстріл із САУ (5 вибухів) та міномета (1 вибух).

Територію Есманської громади ворог бив із міномета (1 вибух).

По Зноб-Новгородській громаді противником було здійснено артобстріл (5 вибухів).

Росіяни з міномета обстрілювали Новослобідську громаду (12 вибухів).

Також з мінометів війська РФ били Миропільською громадою (6 вибухів).

З території РФ обстрілювали Білопільську громаду з мінометів (3 вибухи).

По Великописарівській громаді з території Росії з ворожого вертольота здійснено ракетний обстріл (НАР) - 10 вибухів.

По території Шалигинської громади росіяни били з мінометів (3 вибухи). Внаслідок ворожих атак та обстрілів, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань. Російські обстріли Сумської області Удари прикордонних районів Сумської області окупанти завдають практично щодня, обстрілюючи регіон з території РФ. Протягом минулої доби, наприклад, противник 18 разів обстрілював прикордоння Сумської області, застосовуючи міномети, САУ, АГС, артилерію та теж гелікоптери для ракетних ударів (НУРС). А перед цим, 26 березня, було відомо про 57 вибухів на території цього регіону.