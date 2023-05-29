Оккупанты 14 раз обстреляли приграничье Сумской области за день. Били по 9 общинам

Фото: в Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за сутки (Getty Images)

Войска РФ обстреляли в Сумской области девять общин в приграничных районах 14 раз в течение минувшего дня. Для нанесения ударов противник применял минометы, САУ, артиллерию и вертолеты для запуска ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Так, 28 мая было зафиксировано 49 взрывов, а под удар оккупантом попали Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская общины области. Данные по атакам: С территории РФ из минометов били по Хотинской обществе (3 взрыва).

По территории Юнаковской общине был произведен обстрел из САУ (5 взрывов) и миномета (1 взрыв).

По территории Эсманской общины враг бил из миномета (1 взрыв).

По Зноб-Новгородской общине противником был совершен артобстрел (5 взрывов).

Россияне из миномета обстреливали Новослободскую общину (12 взрывов).

Также из минометов войска РФ били по Миропольской общине (6 взрывов).

С территории РФ обстреливали Белопольскую общину из минометов (3 взрыва).

По Великописаревской общине с территории России из вражеского вертолета совершен ракетный обстрел (НАР) - 10 взрывов.

По территории Шалигинской общине россияне били из минометов (3 взрыва). В результате вражеских атак и обстрелов, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Российские обстрелы Сумской области Удары по приграничным районам Сумской области оккупанты наносят практически ежедневно, обстреливая регион с территории РФ. В течение минувших суток, например, противник 18 раз обстреливал приграничье Сумской области, применяя минометы, САУ, АГС, артиллерию и тоже вертолеты для ракетных ударов (НУРС). А перед этим, 26 марта, было известно о 57 взрывах на территории этого региона.