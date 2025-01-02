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Окупанти 11 разів вдарили КАБами по Степногірську у Запорізькій області: є жертва

Фото: окупанти масовано атакували Степногірськ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни масовано атакували Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Як зазначив Федоров, ворог 11 разів ударив КАБами по Степногірську Василівського району.

Внаслідок ворожої атаки був зруйнований пʼятиповерховий будинок, загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

 Пошуково-рятувальна операція на місці обстрілу тривала понад п'ять годин.

Фото: окупанти масовано вдарили КАБами по Степногірську (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріл України 2 січня

В ніч на 2 січня окупанти знову атакували Україну дронами. Ворог випустив 72 дрони. Сили протиповітряної оборони знищили 47 ударних дронів, ще 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

ППО працювала у Київській області, а також у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що у новорічну ніч росіяни випустили по Україні 111 дронів. У Києві впали уламки, внаслідок чого загинули двоє осіб. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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