Оккупанты 11 раз ударили КАБами по Степногорску в Запорожской области: есть жертва

Обстрел Украины 2 января

В ночь на 2 января оккупанты снова атаковали Украину дронами. Враг выпустил 72 дрона. Силы противовоздушной обороны уничтожили 47 ударных дронов, еще 24 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны.

ПВО работала в Киевской области, а также в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, что в новогоднюю ночь россияне выпустили по Украине 111 дронов. В Киеве упали обломки, в результате чего погибли два человека. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.