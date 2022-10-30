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У Сєвєродонецьку житловий фонд зруйновано на 80%, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай про ситуацію у Сєвєродонецьку (tribun)
Автор: Тетяна Степанова

Російським загарбникам, які перебувають у Луганській області, кілька місяців не виплачують призначені гроші, так само окупанти не можуть виплатити мешканцям обіцяні компенсації за знищене житло у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, також бойовикам на Луганщині вже не один місяць не виплачують гроші, митний контроль між так званою "ЛНР" та Росією так і не скасували.

"Начебто з 11 жовтня пункти пропуску між так званою "ЛНР" та Росією скасовані. На папері. Втім, жителі Луганщини щодня скаржаться навіть на посилення митних заходів щодо них. Зокрема, на пункті пропуску "Довжанський" бажаючі виїхати до РФ стоять більше Дві години — чекають, поки дозволять.Можливо, у митників проблеми з грошима.Як ось у бойовиків, які вже не один місяць не можуть отримати призначені виплати.Хоча знають, що незважаючи ні на що, нова "лада" буде. Є сенс боротися ", - розповів він.

За чотири місяці окупації російські загарбники не відновлюють зруйновану інфраструктуру та будинки людей.

"Ніхто навіть і не думав нічого відновлювати, навіть для пропаганди. Заявили перед псевдореферендумом про виплату компенсацій за зруйноване житло, а люди грошей так і не побачили. Цього тижня раптом після вказівки з Луганська знайшлися 38 північнодонців, яким начебто видали гроші. ще дев'ять, які теж готові їх отримати. Хто ці люди? І чому вони у переважній меншості? Хотілося б подивитися в обличчя", - зауважив Гайдай.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що мобілізованих росіян у великій кількості направили до окупованої частини Луганської області. Їх розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.

Також ми писали, що у Луганської області затримали росіян, яких мобілізували та кинули на війну проти України. Вони відмовились воювати і за це їх утримують на одному з підприємств у місті.

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ЛуганськСєвєродонецькокупанти