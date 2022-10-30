RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%, - Гайдай

Фото: Сергей Гайдай о ситуации в Северодонецке (tribun)
Автор: Татьяна Степанова

Российским захватчикам, которые находятся в Луганской области, несколько месяцев не выплачивают назначенные деньги, так же оккупанты не могут выплатили жителям обещанные компенсации за уничтоженное жилье в Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, также боевикам в Луганской области уже не один месяц не выплачивают деньги, таможенный контроль между так называемой "ЛНР" и Россией так и не отменили.

"Вроде с 11 октября пункты пропуска между так называемой "ЛНР" и Россией отменены. На бумаге. Впрочем, жители Луганщины ежедневно жалуются даже на усиление таможенных мер в отношении них. В частности, на пункте пропуска "Довжанский" желающие выехать в РФ стоят более двух часов - ждут, пока разрешат. Возможно, у таможенников проблемы с деньгами. Как вот у боевиков, которые уже не один месяц не могут получить назначенные выплаты. Хотя знают, что несмотря ни на что, новенькая "лада" будет. Есть смысл бороться", - рассказал он.

За четыре месяца оккупации российские захватчики не восстанавливают разрушенную инфраструктуру и дома людей.

"Никто даже и не думал ничего восстанавливать, даже для пропаганды. Заявили перед псевдореферендумом о выплате компенсаций за разрушенное жилье, а люди денег так и не увидели. На текущей неделе вдруг после указания из Луганска нашлись 38 северодончан, которым вроде бы выдали деньги. И еще девять, которые тоже готовы их получить. Кто эти люди? И почему они в подавляющем меньшинстве? Хотелось бы посмотреть в лицо", - заметил Гайдай.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что мобилизованных россиян в большом количестве направили в оккупированную часть Луганской области. Их расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Также мы писали, что в Луганской области задержали россиян, которых мобилизовали и бросили на войну против Украины. Они отказались воевать и за это их удерживают на одном из предприятий города.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецкокупанти