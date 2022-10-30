В Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%, - Гайдай

По словам Гайдая, также боевикам в Луганской области уже не один месяц не выплачивают деньги, таможенный контроль между так называемой "ЛНР" и Россией так и не отменили.

"Вроде с 11 октября пункты пропуска между так называемой "ЛНР" и Россией отменены. На бумаге. Впрочем, жители Луганщины ежедневно жалуются даже на усиление таможенных мер в отношении них. В частности, на пункте пропуска "Довжанский" желающие выехать в РФ стоят более двух часов - ждут, пока разрешат. Возможно, у таможенников проблемы с деньгами. Как вот у боевиков, которые уже не один месяц не могут получить назначенные выплаты. Хотя знают, что несмотря ни на что, новенькая "лада" будет. Есть смысл бороться", - рассказал он.

За четыре месяца оккупации российские захватчики не восстанавливают разрушенную инфраструктуру и дома людей.

"Никто даже и не думал ничего восстанавливать, даже для пропаганды. Заявили перед псевдореферендумом о выплате компенсаций за разрушенное жилье, а люди денег так и не увидели. На текущей неделе вдруг после указания из Луганска нашлись 38 северодончан, которым вроде бы выдали деньги. И еще девять, которые тоже готовы их получить. Кто эти люди? И почему они в подавляющем меньшинстве? Хотелось бы посмотреть в лицо", - заметил Гайдай.