Окупантам не спиться. В Мелітополі прозвучало два гучних вибухи

В понеділок, 19 грудня, в Мелітополі прозвучало два гучних вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міського голови Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
Він зазначив, що вибухи були такої сили, що їх було чутно в різних районах міста.
"Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні", - написав він.
Нагадаємо, що сьогодні в Мелітополі вже лунав вибух. Він був такої сили, що його було чути у різних районах міста.
Раніше повідомлялось, що українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.
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