Оккупантам не спится. В Мелитополе прозвучало два громких взрыва

В понедельник, 19 декабря, в Мелитополе прозвучало два громких взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
Он отметил, что взрывы были такой силы, что они были слышны в разных районах города.
"Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно 2 громких взрыва. Наверняка орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так у русни", - написал он.
Напомним, что сегодня в Мелитополе уже раздавался взрыв. Он был такой силы, что его было слышно в разных районах города.
Ранее сообщалось, что украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.
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