Оккупантам не спится. В Мелитополе прозвучало два громких взрыва

В понедельник, 19 декабря, в Мелитополе прозвучало два громких взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Он отметил, что взрывы были такой силы, что они были слышны в разных районах города. "Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно 2 громких взрыва. Наверняка орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так у русни", - написал он.