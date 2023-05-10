Окупантам "гаряче" на Запорізькому напрямку, там лунають вибухи, - Федоров

За його словами, наразі на Запорізькому напрямку окупантам "гаряче".

"Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку. Чекаємо на подробиці від Генштабу", - написав Федоров.

Нагадаємо, вчора мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські військові намагаються покинути захоплену ними територію у Запорізькій області під виглядом цивільних.

Зокрема, повідомлялося, що окупанти проводять так звану "евакуацію" з Токмака до Бердянська.

Перед цим стало відомо, що на окупованих територіях Запорізької області війська РФ готуються до оборони.

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