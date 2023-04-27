ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанта засудили до довічного позбавлення волі за розстріл родини у Чернігівській області

Новость на русском →
Чернігівська область, Четвер 27 квітня 2023 15:33
Окупанта засудили до довічного позбавлення волі за розстріл родини у Чернігівській області Фото: Військовий РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий армії РФ у селі Крупичполе (Чернігівська область) розстріляв автомобіль з родиною, через що загинула жінка. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернігівської обласної прокуратури.

"26 лютого 2022 року військовослужбовці РФ, перебуваючи в центральній частині села Крупичполе Прилуцького району, зупинили цивільний автомобіль, в якому знаходилась подружня пара, їхня дочка та зять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений спільно з іншими військовими РФ відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Надалі, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, росіяни покинули місце вчинення злочину.

"Внаслідок злочинних дій жінка з подружньої пари загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеню", - пояснили у прокуратурі.

Ічнянським районним судом військовослужбовця ЗС РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що житель Закарпатської області підтримував дії РФ та хотів створити "Підкарпатську Русь". Правоохоронці задокументували його злочинну діяльність, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років.

Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Суд Черниговская область Війна в Україні
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна