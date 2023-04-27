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Оккупанта приговорили к пожизненному лишению свободы за расстрел семьи в Черниговской области

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Черниговская область, Четверг 27 апреля 2023 15:33
Оккупанта приговорили к пожизненному лишению свободы за расстрел семьи в Черниговской области Фото: Военный РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Военная армия РФ в селе Крупичполе (Черниговская область) расстреляла автомобиль с семьей, из-за чего погибла женщина. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черниговской областной прокуратуры.

"26 февраля 2022 военнослужащие РФ, находясь в центральной части села Крупичполе Прилукского района, остановили гражданский автомобиль, в котором находилась супружеская пара, их дочь и зять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый совместно с другими военными РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. В дальнейшем, считая, что все четыре человека погибли, россияне покинули место совершения преступления.

"В результате преступных действий женщина из супружеской пары погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения разной степени", - пояснили в прокуратуре.

Ичнянским районным судом военнослужащий ВС РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, что житель Закарпатской области поддерживал действия РФ и хотел создать "Подкарпатскую Русь". Правоохранители задокументировали его преступную деятельность, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

Предателя, который "сливал" позиции Сил обороны в Днепропетровской области своему сыну-военному РФ, приговорили к 15 годам тюрьмы.

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