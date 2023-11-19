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Окупант про втрати біля Авдіївки: 200-их вивозять "Камазами", а поранені на підлозі у лікарні

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія зазнає значних втрат на Авдіївському напрямку. При цьому командувачам РФ байдуже на своїх підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За словами росіянина, їх військові госпіталі наразі переповнені великою кількістю поранених. Їх на стільки багато, що частина лежить просто на підлозі у коридорах, а деяких розподілили у цивільні лікарні.

"Нас тут взагалі не зрозуміло скільки тримати будуть. Народу багату, хлопців везуть машинами кожен день. Я у цивільній лікарні, бо там все забито - без рук, без ніг. 300 і 200 кожен день вивозять звідти. Сюди везуть Авдіївку в основному з різних сторін", - каже він.

Ситуація на фронті

Майже півтора місяця тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Але наші захисники тримають оборону.

За даними ISW, українські війська наступають у Запорізькій області. ЗСУ вдалося відбити декілька позицій, зокрема, просунулися у районі Роботиного.

Протягом минулої доби, 16 листопада, українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу.

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