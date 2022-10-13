"Всі дороги майже перерізані". Окупанти скаржаться на нове оточення, - перехоплення ГУР
Окупанти потрапили в нове оточення на одній із ділянок фронту. Відступати росіянам заборонили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.
Окупант у розмові з дружиною розповідає, що їхній батальйон висунули на передову, а там вони потрапили в півоточення. Командування російської армії заборонило їм відступати і наказало чекати на підкріплення.
"Нас на передову висунули, у нас тут п*здець. Тримаємо оборону, крім нас ніхто, сказали бл*дь. Треба потерпіти поки прийде підкріплення. Підкріплення поки не готове. Ми в півоточенні майже, так що дивися, зв'язку може не бути" , – каже російський військовий.
Також він скаржиться, що від його батальйону майже нічого не лишилося.
Нагадаємо, раніше ми публікували розмову, в якій окупаційні війська так званих "Л/ДНР" висловили невдоволення проведенням мобілізації в Росії. Бойовики скаржаться, що новоприбулі воюють без шоломів та бронежилетів.
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