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Окупант скаржиться, що за поранення та контузії перестали платити компенсації, - ГУР

Фото: окупант скаржиться, що за поранення та контузії перестали платити компенсації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський військовий поскаржився товаришу, що командування перестало виплачувати обіцяні виплати за поранення та контузії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Звільняють тільки тих, кому за 50 років. За контузії, за поранення взагалі перестали платити. Контузії та уламкові – за них теж хлопців кидають. Хто фосфором отруївся, теж не платять. Коротше, хорошого немає від слова зовсім. Єдине, ось там у частини, пацани кажуть, нова техніка заходить, тож скоро поїдемо на передок до вас", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Також повідомлялося, що військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.

Крім того, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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