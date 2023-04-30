Окупант скаржиться, що з поля бою не відпускають навіть важкопоранених (перехоплення)

Під час телефонної розмови з дружиною військовий РФ розповів їй про неможливість потрапити у лікарню та чутки про закінчення війни.

Хворий росіянин поскаржився, що не може потрапити до лікарні. Ба більше, за його словами, командування не відпускає з поля бою навіть важкопоранених.

"Навіть калік не вивозять у яких хвороб ***ний в рот", - повідомив росіянин.

Крім того, під час розмови він повідомив, що по російських новинах повідомляється, що вже в лютому має закінчитись війна.

На, що дружина російського військового саркастично зауважила, що в новинах також постійно говорять про успіхи на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.

До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.

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