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Оккупант жалуется, что с поля боя не отпускают даже тяжелораненых (перехват)

Фото: оккупант жалуется, что никого не отпускают с поля боя (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военный Российской Федерации рассказал жене, что с поля боя в больницу не эвакуируют даже тяжелораненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Во время телефонного разговора с женой военный РФ рассказал ей о невозможности попасть в больницу и о слухах об окончании войны.

Больной россиянин пожаловался, что не может попасть в больницу. Более того, по его словам, командование не отпускает с поля боя даже тяжелораненых.

"Даже калек не вывозят у которых болезней ***ный в рот", - сообщил россиянин.

Кроме того, во время разговора он сообщил, что по российским новостям сообщается, что уже в феврале должна закончиться война.

На, что жена российского военного саркастически заметила, что в новостях также постоянно говорят об успехах на фронте.

Напомним, ранее мы писали, что военный РФ пожаловался своему знакомому, что их подразделение доукомплектовываются дважды контуженными оккупантами.

К тому же, мы писали, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.

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