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Окупант розповів про свавілля у своєму підрозділі з боку командування (перехоплення)

Фото: Окупант розповів про свавілля у своєму підрозділі з боку командування (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант радить своєму товаришу перевестись в інший підрозділ через те, що у військовій частині, в якій вони зараз, відбувається свавілля з боку командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Чуєш, є переведення між частинами, напиши на переведення в іншу частину. Байдуже до якої, аби куди, бо тут же дірка, а не частина", - скаржиться окупант.

За його словами, інших військових забирали, а їх ігнорують з різних причин та повідомляють про нове законодавство, яке не дає поки що забрати їх звідти.

"Принципово вас не запишемо", - сказали окупантам представники керівництва.

Нагадаємо, що росіяни не залишають планів втекти з України на тлі поганого постачання військ та провалів на фронті.

Російський окупант зізнався своїй дружині, що на захопленій території України він вбивав дітей. Вона від таких зізнань залишилась в шоці.

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