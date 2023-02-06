Окупант розповів про свавілля у своєму підрозділі з боку командування (перехоплення)

"Чуєш, є переведення між частинами, напиши на переведення в іншу частину. Байдуже до якої, аби куди, бо тут же дірка, а не частина", - скаржиться окупант.

За його словами, інших військових забирали, а їх ігнорують з різних причин та повідомляють про нове законодавство, яке не дає поки що забрати їх звідти.

"Принципово вас не запишемо", - сказали окупантам представники керівництва.