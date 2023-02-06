Оккупант рассказал о произволе в своем подразделении со стороны командования (перехват)

"Слышишь, есть перевод между частями, напиши на перевод в другую часть. Неважно к какой, чтобы куда, потому что тут же дыра, а не часть", - жалуется оккупант.

По его словам, других военных забирали, а их игнорируют по разным причинам и сообщают о новом законодательстве, которое не дает пока забрать их оттуда.

"Принципиально вас не запишем", - сказали оккупантам представители руководства.