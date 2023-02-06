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Оккупант рассказал о произволе в своем подразделении со стороны командования (перехват)

Фото: Оккупант рассказал о произволе в своем подразделении со стороны командования (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский оккупант советует своему товарищу перевестись в другое подразделение из-за того, что в воинской части, в которой они сейчас, происходит произвол со стороны командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Слышишь, есть перевод между частями, напиши на перевод в другую часть. Неважно к какой, чтобы куда, потому что тут же дыра, а не часть", - жалуется оккупант.

По его словам, других военных забирали, а их игнорируют по разным причинам и сообщают о новом законодательстве, которое не дает пока забрать их оттуда.

"Принципиально вас не запишем", - сказали оккупантам представители руководства.

Напомним, что россияне не оставляют планов сбежать из Украины на фоне плохой поставки войск и провалов на фронте.

Российский оккупант признался своей жене, что на захваченной территории Украины он убивал детей. Она от таких признаний осталась в шоке.

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