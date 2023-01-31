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Окупант розповів, що полковники "сидять" в Сирії лейтенантами, щоб не їхати в Україну

Фото: окупанти зізнаються, що рівень боєздатності російської армії низький (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти зізнаються, що рівень боєздатності російської армії низький, а всі заяви про "другу армію світу" лише "картинна демонстрація". Крім того, російські полковники в Сирії "зменшили" собі звання, щоб не їхати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта Головним управлінням розвідки.

"Я так и знал, что будет, от начнется че-нибудь серьезное, бл*ть, и мы вот эту, бл*ть, кортинно-демонстративная у нас армия, бл*ть, рухнет как карточный домик, бл*ть", - говорит он.

Він також не приховує, що частина російських полковників "сидять" в Сирії з лейтенантськими званнями, щоб не їхати в Україну.

"Сирия сейчас, бл*дь, кладбище, нах*й, генералов, бл*дь, там бл*дь, полковники на лейтенантских должностях", - вказує він, додаючи, що почалась війна і "никто не знает, че делать, бл*дь".

Нагадаємо, що окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

Російський військовий розповідає знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.

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