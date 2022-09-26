Окупант розповів рідним про мобілізацію та "референдум": перехоплення ГУР

Російський окупант у розмові з другом та матір'ю обговорює проблеми на фронті, початок часткової мобілізації в РФ та незаконні "референдуми" на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

В іншій розмові окупанту розповідають про перебіг мобілізації в РФ. Як виявляється, знайомого окупанта вже забрали до військкомату та готуються відправити в район окупованого Херсона.

"Люди завершуються, вже ув'язнених привозять до нас", - жаліється окупант.

Також окупант розповів своїй матері про те, що російські контрактні військові поступово закінчуються. Росіян незадоволений діями очільника Чечні Рамзана Кадирова та не розуміє доцільність захоплення Донецької області.

Російський окупант розповів своїй матері, що місцеві жителі окупованої території Луганської області перебуває в тилу, а на передову відправляють саме росіян.

Нагадаємо, окупанту розповіли, що у нього не буде відпустки на фронті.

Також, російські генерали вимагають повертати втрачені території без підмоги.

Раніше, російський окупант розповів матері, як вбило його старшину.

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