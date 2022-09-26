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Оккупант рассказал родным о мобилизации и "референдуме": перехват ГУР

Фото: Оккупант рассказал родным о мобилизации и "референдуме" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский оккупант в разговоре с другом и матерью обсуждает проблемы на фронте, начало частичной мобилизации в РФ и незаконные "референдумы" на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Российский оккупант рассказал своей матери, что местные жители оккупированной территории Луганской области находятся в тылу, а на передовую отправляют именно россиян.

Также оккупант рассказал своей матери о том, что российские контрактные военные постепенно заканчиваются. Россиян недоволен действиями главы Чечни Рамзана Кадырова и не понимает целесообразность захвата Донецкой области.

"Люди завершаются, уже заключенных привозят к нам", - жалуется оккупант.

В другом разговоре оккупанту рассказывают о ходе мобилизации в РФ. Как оказывается, знакомого оккупанта уже забрали в военкомат и готовятся отправить в район оккупированного Херсона.

Напомним, оккупанту рассказали, что у него не будет отпуска на фронте.

Также российские генералы требуют возвращать утраченные территории без помощи.

Ранее российский оккупант рассказал матери, как убило его старшину.

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