Оккупант рассказал родным о мобилизации и "референдуме": перехват ГУР

Российский оккупант рассказал своей матери, что местные жители оккупированной территории Луганской области находятся в тылу, а на передовую отправляют именно россиян.

Также оккупант рассказал своей матери о том, что российские контрактные военные постепенно заканчиваются. Россиян недоволен действиями главы Чечни Рамзана Кадырова и не понимает целесообразность захвата Донецкой области.

"Люди завершаются, уже заключенных привозят к нам", - жалуется оккупант.

В другом разговоре оккупанту рассказывают о ходе мобилизации в РФ. Как оказывается, знакомого оккупанта уже забрали в военкомат и готовятся отправить в район оккупированного Херсона.