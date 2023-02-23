ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупант розповів про постійні обстріли ЗСУ і поскаржився, що його ледве не вбили свої ж (перехоплення)

Новость на русском →
Росія, Четвер 23 лютого 2023 19:19
Окупант розповів про постійні обстріли ЗСУ і поскаржився, що його ледве не вбили свої ж (перехоплення) Фото: окупант розповів про постійні обстріли ЗСУ і поскаржився, що його ледве не вбили свої ж (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові на те, що їх закинули у зону бойових дій без жодної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Він розповів, що його та інших російських військових відразу на лінію фронту. Через це в армії країни-окупанта почались масові втечі. Особливо після того, як ЗСУ розбомбило місце дислокації, у якому знаходились 400 росіян.

Він скаржиться на те, що по його позиціях постійно ведеться обстріл. При цьому більшу небезпеку становлять самі росіяни, як часто плутають координати та б'ють по своїх же.

Росіянин розповів, що боїться лягати спати, адже не знає, чи прокинеться. Адже Росія не забезпечує своїх військових екіпіруванням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що екс-ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Безлер поскаржився співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

Також раніше ми писали, що російській військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові зі знайомою, що ЗСУ влучно поцілили в місце базування його командування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація окупанти Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто