"Треба Шойгу розстріляти". Екс-ватажок Безлер скаржиться на небоєздатність армії РФ, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Спочатку треба розстріляти Шойгу, а за ним Герасимова, а потім половину вашого ФСБ повісити, ось тоді і почнемо воювати", - заявив бойовик.

За його словами, керівництво Міноборони РФ важко сприймають стратегічні ходи української армії.

"Всі ці Герасимови, вони тупі. Наш президент, йоржик з вусами Пєсков, такий же дебіл, як і Медвєдєв. У нас все керівництво це дебіли", - додав Безлер.