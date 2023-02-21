ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Треба Шойгу розстріляти". Екс-ватажок Безлер скаржиться на небоєздатність армії РФ, - ГУР

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 18:30
"Треба Шойгу розстріляти". Екс-ватажок Безлер скаржиться на небоєздатність армії РФ, - ГУР Фото: Ігор Безлер (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Екс-ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Безлер скаржиться співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Спочатку треба розстріляти Шойгу, а за ним Герасимова, а потім половину вашого ФСБ повісити, ось тоді і почнемо воювати", - заявив бойовик.

За його словами, керівництво Міноборони РФ важко сприймають стратегічні ходи української армії.

"Всі ці Герасимови, вони тупі. Наш президент, йоржик з вусами Пєсков, такий же дебіл, як і Медвєдєв. У нас все керівництво це дебіли", - додав Безлер.

У серпні 2021 року стало відомо, що перед судом постане ватажок бойовиків Ігор Безлер, який причетний до катувань та вбивств на Донбасі. Злочинцю загрожує довічне позбавлення волі.

Також Безлер підозрюється в катуванні українців в Криму та причетності до окупації півострова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пєсков Сергей Шойгу Війна в Україні
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку