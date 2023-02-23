Оккупант рассказал о постоянных обстрелах ВСУ и пожаловался, что его едва не убили свои же (перехваты)
Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре на то, что их забросили в зону боевых действий без подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
Он рассказал, что его и другие российские военные сразу на линию фронта. Из-за этого в армии страны-оккупанта начались массовые побеги. Особенно после того, как ВСУ разбомбило место дислокации, в котором находились 400 россиян.
Он жалуется, что по его позициям постоянно ведется обстрел. При этом большую опасность представляют сами россияне, как часто путают координаты и бьют по своим же.
Россиянин рассказал, что боится ложиться спать, ведь не знает, проснется ли. Ведь Россия не снабжает своих военных экипировкой.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что экс-вожак боевиков "ДНР" Игорь Безлер пожаловался сотруднику ФСБ на небоеспособность армии РФ и некомпетентность руководства государства.
Также ранее мы писали, что российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре со знакомой, что ВСУ метко попали в место его командования.
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