Окупант розповів дружині про втрати свого підрозділу під Куп'янськом (перехоплення)

Зазначається, що під час перехоплення можна почути запитання, які ставить дружина.

З них стає зрозуміло, що окупант поскаржився дружині на втрати у своєму підрозділі. Українська розвідка в описі до перехоплення пояснила, що йдеться про Куп'янський напрямок.

Наступ Сил оборони України

"Знову коротше починається спека?", - запитала дружина, маючи на увазі наступальні дії ЗСУ.

Дружина запитала в окупанта, чи не рухали його підрозділ і здивувалася ударам ЗСУ в тил армії РФ.

"Не зрозумію, у них зброя почала стріляти далі чи ці назад здали?", - знову запитала дружина військового РФ.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.