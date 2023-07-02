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Навіть командир відмовляється. Дружина окупанта поскаржилась на значні втрати РФ на фронті (перехоплення)

Новость на русском →
Неділя 02 липня 2023 18:40
Навіть командир відмовляється. Дружина окупанта поскаржилась на значні втрати РФ на фронті (перехоплення) Фото: дружина окупанта поскаржилась на значні втрати РФ на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За її словами, навіть військове командування відмовляється виконувати накази вищого курівництва. Окрім цього Росія зазнає значних втрат серед людей, однак приховує це.

"Там взагалі важко, коротше, повна жопа. Командир відмовляється виконувати накази... ми краще життя хлопців збережемо", - говорить росіянка.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

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