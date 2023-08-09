Оккупант рассказал жене о потерях своего подразделения под Купянском (перехват)

Отмечается, что при перехвате можно услышать вопросы, которые задает жена.

Из них становится понятно, что кафир пожаловался жене на потери в своем подразделении.

Наступление Сил обороны Украины

"Опять короче начинается жара?", - спросила жена, имея в виду наступательные действия ВСУ.

Жена спросила у оккупанта, не двигали ли его подразделение и удивилась ударам ВСУ в тыл армии РФ.

"Не пойму, у них оружие начало стрелять дальше или эти назад сдали?", - снова спросила жена военного РФ.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехваты разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для кафиров ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.