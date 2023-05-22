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Окупант поскаржився на військових ЗСУ, які з дронів скидають гранати (перехоплення)

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Росія, Понеділок 22 травня 2023 19:04
Окупант поскаржився на військових ЗСУ, які з дронів скидають гранати (перехоплення) Фото: окупант поскаржився на військових ЗСУ, які з дронів скидають гранати (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський солдат у телефонній розмові розповів, що його підрозділ знаходиться під постійними обстрілами українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Окупант розповів, що його підрозділ було закидано гранатами з дронів, які кидають ЗСУ. Він також поскаржився на невідповідність реальної ситуації та заявами по російському телебаченню щодо бойових дій у Харківській області.

"Я вже і затрьохсотився, пташка, коптер, гранату скинув у ноги прям точно. За 30 днів разів 40 мало не подох", - говорить він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські сили оборони біля Бахмуту захопили у полон "вагнерівця", якого залишили окупанти.

Як повідомлялось, українські військові визволили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

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