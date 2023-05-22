Оккупант пожаловался на военных ВСУ, которые с дронов сбрасывают гранаты (перехват)
Российский солдат в телефонном разговоре рассказал, что его подразделение находится под постоянными обстрелами украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
Оккупант рассказал, что его подразделение было забросано гранатами из дронов, которые бросают ВСУ. Он также пожаловался на несоответствие реальной ситуации и заявлениям по российскому телевидению о боевых действиях в Харьковской области.
"Я уже и затрещал, птичка, коптер, гранату сбросил в ноги прям точно. За 30 дней раз 40 чуть не подох", - говорит он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские силы обороны возле Бахмута захватили в плен "вагнеровца", которого бросили оккупанты.
Как сообщалось, украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. При этом захватчики продвигаются в самом городе.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.
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