Окупант поскаржився на відсутність води та їжі в його підрозділі (перехоплення)

"Завозять взагалі без нічого", - сказав окупант.

За його словами, води та їжі у його підрозділі взагалі немає. Також він сказав своєму знайомому, що інші окупанти на постах хворі, їм не надається належна медична допомога.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.