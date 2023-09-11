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Окупант поскаржився на відсутність води та їжі в його підрозділі (перехоплення)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський військовий поскаржився своєму знайомому, що в його підрозділ взагалі не привозять їжу і воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Завозять взагалі без нічого", - сказав окупант.

За його словами, води та їжі у його підрозділі взагалі немає. Також він сказав своєму знайомому, що інші окупанти на постах хворі, їм не надається належна медична допомога. 

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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