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Окупант поскаржився на відступ з Миколаївського напрямку до Росії, - перехоплення

Фото: Окупант поскаржився на відступ з Миколаївського напрямку до Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупант поскаржився своєму товаришу, що їх підрозділ виводять з Миколаївського напрямку, а потім мають знову перекидати зі сторони Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Коротше, сьогодні мене можливо більше в цьому світі не стане, зрозумів?", - питає окупант у свого товариша.

Росіянин пояснив, що їх Миколаївський напрямок відступає до РФ. Про це його особисто повідомив командир дивізіону. Окупант засмучений, оскільки вони нічого не можуть зробити, а ЗСУ їх підтискають.

"Кажуть, що будемо через Білорусь заходити, зараз всіх зберуть там. Я контракт на 5 років буду продовжувати", - пояснив росіянин.

Окупант у розпачі, оскільки тисячі загарбників загинуло під Миколаєвом, а тепер вони вимушені без бою відходити. Після такого, він поставив собі просте питання - "а далі всю Росію віддамо?"

Нагадаємо, що окупант розповів, як мародерив у "незайманому" українському селі.

Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.

Інший російський солдат поскаржився дружині на несправні танки на Донецькому напрямку та розповів про реальну ситуацію на фронті.

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